TSMC станет единственным поставщиком графических процессоров NVIDIA в 2022 году

Теперь стало известно, что тайваньская компания вскоре может взять на себя ответственность за поставку корпорации NVIDIA всех ее графических процессоров (GPU). NVIDIA уже сотрудничает с TSMC по некоторым своим продуктам, но из-за проблем с поставщиком чипов Samsung Foundry, вынуждает ее полностью перейти на сторону TSMC. Business Korea утверждает, что переход с Hopper GPU на TSMC — это только начало проблем Samsung. TSMC и Samsung — единственные две компании в мире, которые производят и продают микросхемы, созданные с использованием передовых технологий (ниже 7 нм), другим фирмам. Ходят слухи, что NVIDIA согласилась заплатить TSMC 10 миллиардов долларов за переход на 4-нм.