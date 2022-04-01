TSMC увеличивает производство 5-нм пластин до 150 000 пластин в месяц в условиях высокого спроса

Samsung и TSMC — единственные две компании в мире, которые предлагают услуги по изготовлению микросхем третьим сторонам, образуя дуополию, в которой TSMC уверенно лидирует благодаря стабильно надежным поставкам и регулярным обновлениям технологий. Сообщается, что TSMC увеличила выпуск 5-нм продуктов после того, как ранее на этой неделе появился слух о том, что линейка центральных процессоров Zen 4 для настольных ПК от Advanced Micro Devices, Inc (AMD) будет запущена в массовое производство уже в этом месяце. Сообщается, что процессоры Zen 4 используют 5-нм производственные технологии TSMC и, как ожидается, появятся на рынке через пять месяцев после завершения производства.
Сообщается, что помимо увеличения производства на 5 нм, интерес клиентов к семейству 4-нм техпроцессов TSMC слишком высок. Технологии 4 нм являются вариантом 5-нм узла и являются частью линейки TSMC N5.