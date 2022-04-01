TSMC увеличивает производство 5-нм пластин до 150 000 пластин в месяц в условиях высокого спроса

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) увеличила поставки своего семейства 5-нанометровых (нм) техпроцессов. Это самая передовая технология в портфолио TSMC, и фабрика планирует перейти на 3-нанометровое производство в конце этого года. Сегодняшний отчет утверждает, что увеличение производства должно облегчить заказы от нескольких компаний в индустрии персональных компьютеров, особенно в связи с сообщениями о проблемах с выходом, с которыми в настоящее время сталкивается корейский производитель чипов Samsung Foundry.

Samsung и TSMC — единственные две компании в мире, которые предлагают услуги по изготовлению микросхем третьим сторонам, образуя дуополию, в которой TSMC уверенно лидирует благодаря стабильно надежным поставкам и регулярным обновлениям технологий. Сообщается, что TSMC увеличила выпуск 5-нм продуктов после того, как ранее на этой неделе появился слух о том, что линейка центральных процессоров Zen 4 для настольных ПК от Advanced Micro Devices, Inc (AMD) будет запущена в массовое производство уже в этом месяце. Сообщается, что процессоры Zen 4 используют 5-нм производственные технологии TSMC и, как ожидается, появятся на рынке через пять месяцев после завершения производства.

Сообщается, что помимо увеличения производства на 5 нм, интерес клиентов к семейству 4-нм техпроцессов TSMC слишком высок. Технологии 4 нм являются вариантом 5-нм узла и являются частью линейки TSMC N5.
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