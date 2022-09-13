TSMC уже готовит техпроцесс в 2 нм

В последнее время многие производители смартфонов и видеокарт активно говорят о смене технического процесса, который позволит предоставлять потенциальному покупателю ту же производительность при меньшем потреблении энергии. Это позволяет на тех же смартфонах существенно увеличить время автономной работы, что во флагманских устройствах является весьма важной затеей. И теперь компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, она же TSMC, официально заявила, что переход на технологический процесс в 2 нанометра произойдёт уже в 2025 году. Пока что это только план, безусловно, но если компания сможет его реализовать, то нас ждет настоящий прорыв на рынке потребительской электроники. Ведь 2 нанометра это действительно крутое изобретение.

Здесь стоит напомнить, что некоторые производители процессоров по сей день используют технологический процесс в 7 нанометров, что, конечно, тоже достаточно неплохо. Но если Taiwan Semiconductor Manufacturing Company сможет добраться до отметки в 2 нанометра к 2025 году, то вполне возможно, что до конца текущего десятилетия на рынке будут представлены смартфоны с процессорами на технологическом процессе менее 1 нанометра. Это звучит просто невероятно, но на самом деле это более чем реально — ещё в начале столетия процессоры даже и не мечтали о технологическом процессе меньше 10 нанометров, а сейчас это вполне стандартные решения от крупных производителей по всему миру. Будем активно следить за ситуацией.
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