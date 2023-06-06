TSMC уже готовится к производству чипов на 2 нанометрах

Согласно информации издания Economic Daily, компания TSMC наращивает свои усилия по разработке нового технологического процесса, чтобы удовлетворить потребности клиентов вроде NVIDIA и Apple. Сообщается, что производитель микросхем уже начал предварительную подготовку для пробной производственной линии 2-нм технологии, а массовое производство планируется к 2025 году. При успешной реализации этих планов TSMC также сможет сохранить конкурентное преимущество перед компаниями-конкурентами вроде Intel и Samsung, которые тоже активно работают в этом направлении. По данным источника информационного издания, в этом году планируется выпустить небольшую партию из 1000 кристаллизационных пластин, пробное производство запланировано на 2024 год, а массовое производство — на 2025 год.

Для массового производства могут быть задействованы расширенные мощности с учётом производственных мощностей других заводов компании, так как спрос на новую технологию будет безумным. Но, безусловно, для TSMC очень важно начать работу над 2-нм технологией как можно раньше. Это будет первое поколение процессоров компании, использующее новую архитектуру транзисторов типа GAA (gate-all-around), поэтому могут возникнуть непредвиденные сложности, но сам по себе технологический процесс в 2 нанометра является безумным прорывом для рынка. Это позволит повысить производительность процессоров при сохранении тех же размером и повышении энергоэффективности.