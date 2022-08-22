TSMC уже принимает заказы на чипы 3 нм

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) получила несколько заказов на свою технологию производства 3-нанометровых (3-нм) чипов, согласно сообщению тайваньских СМИ. TSMC планирует нарастить производство по 3-нанометровому техпроцессу в текущей половине этого года, и эта технология оказалась в центре споров в начале этого месяца, когда стало известно, что производственный процесс столкнется с задержками из-за изменений, внесенных корпорацией Intel в дизайн своих продуктов. TSMC опровергла сообщение и заявила, что ее технологические процессы развиваются, как и планировалось, и теперь тайваньское издание DigiTimes сообщает, что фирма получила заказы от нескольких разных компаний на производство своей продукции с использованием передовых технологий.

В отчете DigiTimes цитируются источники в фирме по разработке интегральных схем, чтобы поделиться подробностями заказов, которые TSMC могла получить для 3-нм техпроцесса. Производители микросхем должны полагаться на большой список заказов для своих новых процессов, поскольку высокие инвестиции и затраты на настройку могут быть возмещены только после производства большого количества полупроводниковых пластин. Машины, используемые для передового производства микросхем, требуют больших затрат в эксплуатации, а слишком малое количество заказов часто приводит к недоиспользованию производственных мощностей, что в свою очередь обходится производителю микросхем в большем объеме, чем прибыль, которую он может получить.