TSMC выпустить процессоры по новому техпроцессу для ноутбуков Apple

Прежде всего, Apple, вероятно, дала TSMC заказы на A16 Bionic, которые будут производиться на ее 4-нм архитектуре, за несколько месяцев до того, как тайваньский производитель объявил о своем 3-нм техпроцессе. Во-вторых, даже если бы Apple захотела обеспечить поставки A16 Bionic по 3-нм техпроцессу, характер производства больших пластин на такой литографии означал, что фирма, скорее всего, столкнулась бы с проблемами выхода продукции, что привело бы к меньшему количеству поставок, доставляемых Apple. Это приведет к большим задержкам для премиальных моделей iPhone 14. Учитывая, что Apple, как сообщается, проинформировала поставщиков о подготовке компонентов для 95 миллионов единиц iPhone 14 в этом году, ей потребуется стабильная поставка в течение нескольких месяцев. Кроме того, новые компьютеры Mac с M2 Pro и M2 Max не ожидаются до следующего года, поэтому, хотя нам бы хотелось увидеть новое оборудование в 2022 году, существует длинный список факторов, которые мешают компаниям поставлять продукты на новом техническом процессе.