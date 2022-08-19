TSMC выпустить процессоры по новому техпроцессу для ноутбуков Apple

Массовое производство M2 Pro и M2 Max запланировано на следующий месяц на передовой 3-нм архитектуре TSMC. Ожидается, что Apple будет использовать эти мощные и эффективные системы на кристалле в будущих компьютерах Mac, но только то, что они будут запущены в массовое производство в следующем месяце, не означает, что мы увидим новые продукты так рано. Кроме того, для тех, кто в восторге от серии iPhone 14, обратите внимание, что A16 Bionic не будет производиться по этому 3-нм техпроцессу следующего поколения. В отчете, опубликованном Commercial Times, утверждается, что M2 Pro и M2 Max могут быть первыми, использующими передовой 3-нм техпроцесс TSMC. Если вы не читали об этом раньше, ранее мы сообщали, что оба процессоры линейки Apple Silicon будут запущены в массовое производство в конце этого года, хотя подробности о том, в каком месяце начнутся продажи, не разглашаются. К сожалению, A16 Bionic не будет производиться на этой архитектуре по многим причинам.

Прежде всего, Apple, вероятно, дала TSMC заказы на A16 Bionic, которые будут производиться на ее 4-нм архитектуре, за несколько месяцев до того, как тайваньский производитель объявил о своем 3-нм техпроцессе. Во-вторых, даже если бы Apple захотела обеспечить поставки A16 Bionic по 3-нм техпроцессу, характер производства больших пластин на такой литографии означал, что фирма, скорее всего, столкнулась бы с проблемами выхода продукции, что привело бы к меньшему количеству поставок, доставляемых Apple. Это приведет к большим задержкам для премиальных моделей iPhone 14. Учитывая, что Apple, как сообщается, проинформировала поставщиков о подготовке компонентов для 95 миллионов единиц iPhone 14 в этом году, ей потребуется стабильная поставка в течение нескольких месяцев. Кроме того, новые компьютеры Mac с M2 Pro и M2 Max не ожидаются до следующего года, поэтому, хотя нам бы хотелось увидеть новое оборудование в 2022 году, существует длинный список факторов, которые мешают компаниям поставлять продукты на новом техническом процессе.