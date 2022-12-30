TSMC заработает на 3 нанометрах 1,5 триллиона долларов за 5 лет

Сегодня состоялась официальная церемония, в ходе которой руководство TSMC подписало документ о запуске в производство новой продукции, которая будет произведена уже по 3-нанометровому технологическому процессу. Это может показаться немного странным, но на самом деле это прорыв на рынке потребительской электроники и не только — сейчас микрочипы в автомобилях тоже используются повсеместно. И с 3 нанометрами компания TSMC имеет огромное преимущество над конкурентами, которые такого технологического прорыва совершить не смогли — компания может продавать свою продукцию многим крупным игрокам по всему миру, обеспечивая рынок передовыми чипами уже завтра. И это, как оказалось, очень прибыльный прорыв — цифры просто фантастические.

В компании TSMC провели короткий анализ и заявили, что в течение следующих пяти лет им удастся произвести продукции по данному технологическому процессу на 1,5 триллиона долларов. Только вдумайтесь в эту цифру — это просто космические деньги. Для примера, бюджет США на 2023 год составляет 17 триллионов долларов. Причина столь внушительной прибыли в том, что компания может производить и будет производить чипы для всего — смартфонов, планшетов, ноутбуков, автомобилей, умной электроники и не только. Рынок настолько огромен, что TSMC даже приостановила работу над 2 нанометрами, потому что сейчас спрос на 3 нанометра слишком огромный — нет смысла тратить ресурсы на развитие в новом направлении, как минимум сейчас.
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