TYAN внедряет инновации с помощью процессоров AMD EPYC 3-го поколения

Компания TYAN, ведущий в отрасли производитель серверных платформ и дочерняя компания MiTAC Computing Technology Corporation, сегодня объявила о выпуске высокопроизводительных серверных платформ с поддержкой новых процессоров AMD EPYC 3-го поколения с технологией AMD 3D V-Cache для современных центров обработки данных. «Современному центру обработки данных требуется мощная основа для балансировки вычислений, хранения, памяти и ввода-вывода, которая может эффективно управлять растущими объемами в тенденции цифровой трансформации», — сказал Дэнни Хсу, вице-президент подразделения серверной инфраструктуры MiTAC Computing Technology Corporation. «Лучшие в отрасли серверные платформы TYAN на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения с технологией AMD 3D V-Cache обеспечивают нашим клиентам лучшую энергоэффективность и повышенную производительность для текущих и будущих очень сложных рабочих нагрузок».

Используя революционную производительность процессоров AMD EPYC 3-го поколения с технологией AMD 3D V-Cache, линейка продуктов TYAN Transport HX предназначена для оптимизации рабочих нагрузок, таких как программное обеспечение и решения EDA, CFD и FEA. Transport HX FT65T-B8030 — это серверная платформа высотой 4U с одним процессором, восемью слотами DIMM DDR4-3200, восемью 3,5-дюймовыми SATA и двумя отсеками для дисков NVMe U.2 с горячей заменой. FT65T-B8030 поддерживает четыре слота PCIe 4.0 x16 двойной ширины для профессиональных графических процессоров для ускорения приложений HPC.
Комментарии и отзывы TYAN
Выпущен моноблок Dell Inspiron 24 с процессором Ryzen 5625U…
Выпущен моноблок Dell Inspiron 24 с процессором Ryzen 5625UКомпания Dell выпустила новый моноблок Inspiron 24, оснащенный обновленной версией процессора AMD Ryzen 5…
Melco N10/2 является самой эффективной цифровой музыкальной …
Melco N10/2 является самой эффективной цифровой музыкальной Японский производитель высококачественной музыки Melco только что запустил новую флагманскую цифровую муз…
GIGABYTE представил серверы с прямым жидкостным охлаждением…
GIGABYTE представил серверы с прямым жидкостным охлаждениемGIGABYTE Technology сегодня представила два новых обучающих сервера HPC и AI с жидкостным охлаждением, G2…
Amazon запускает облачный игровой сервис Luna…
Amazon запускает облачный игровой сервис LunaСегодня Amazon объявила, что ее облачный игровой сервис Luna теперь доступен для всех клиентов США с расш…
Представлен бесшумный мини-ПК DINGDIAN S3…
Представлен бесшумный мини-ПК DINGDIAN S3Сегодня был представлен бесшумный мини-ПК DINGDIAN S3. Имея размеры всего 155 x 80 x 19 мм и вес всего 19…
Док-станция ​​VisionTek VT7000 с функцией поддержки до трех …
Док-станция ​​VisionTek VT7000 с функцией поддержки до трех Компания VisionTek Products LLC (VisionTek), ведущий производитель аксессуаров для ПК и Mac, объявила о в…
Доступен программный пакет NVIDIA AI Enterprise 1.1…
Доступен программный пакет NVIDIA AI Enterprise 1.1NVIDIA выпустила последнюю версию своего программного пакета AI Enterprise под номером 1.1 , обеспечивающ…
Google отказывается от Stadia и хочет передать лицензию техн…
Google отказывается от Stadia и хочет передать лицензию технТо, что служба потоковой передачи игр Stadia от Google не совсем в лучшем состоянии, не является новостью…
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor