TYAN внедряет инновации с помощью процессоров AMD EPYC 3-го поколения

Компания TYAN, ведущий в отрасли производитель серверных платформ и дочерняя компания MiTAC Computing Technology Corporation, сегодня объявила о выпуске высокопроизводительных серверных платформ с поддержкой новых процессоров AMD EPYC 3-го поколения с технологией AMD 3D V-Cache для современных центров обработки данных. «Современному центру обработки данных требуется мощная основа для балансировки вычислений, хранения, памяти и ввода-вывода, которая может эффективно управлять растущими объемами в тенденции цифровой трансформации», — сказал Дэнни Хсу, вице-президент подразделения серверной инфраструктуры MiTAC Computing Technology Corporation. «Лучшие в отрасли серверные платформы TYAN на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения с технологией AMD 3D V-Cache обеспечивают нашим клиентам лучшую энергоэффективность и повышенную производительность для текущих и будущих очень сложных рабочих нагрузок».

Используя революционную производительность процессоров AMD EPYC 3-го поколения с технологией AMD 3D V-Cache, линейка продуктов TYAN Transport HX предназначена для оптимизации рабочих нагрузок, таких как программное обеспечение и решения EDA, CFD и FEA. Transport HX FT65T-B8030 — это серверная платформа высотой 4U с одним процессором, восемью слотами DIMM DDR4-3200, восемью 3,5-дюймовыми SATA и двумя отсеками для дисков NVMe U.2 с горячей заменой. FT65T-B8030 поддерживает четыре слота PCIe 4.0 x16 двойной ширины для профессиональных графических процессоров для ускорения приложений HPC.