Tachyum успешно запускает FreeBSD в экосистеме Prodigy с открытым исходным кодом

Сегодня компания Tachyum объявила о завершении проверки своего универсального процессора Prodigy и программной экосистемы с операционной системой FreeBSD, а также завершения архитектуры набора инструкций Prodigy (ISA) для портирования FreeBSD. FreeBSD обеспечивает работу современных серверов, настольных компьютеров и встроенных платформ в средах, где важны производительность, стабильность и безопасность. Это платформа, которую выбирают многие из самых загруженных веб-сайтов и самые распространенные встроенные сетевые устройства и устройства хранения.

Проверка FreeBSD расширяет поддержку Tachyum для операционных систем и инструментов с открытым исходным кодом, включая Linux, Yocto Project, PHP, MariaDB, PostgreSQL, Apache, QEMU, Git, RabbitMQ и другие. Tachyum протестировал симметричную многопроцессорную обработку (SMP), сеть и хранилище FreeBSD на платформе эмуляции Prodigy. Все библиотеки и приложения из «мировых» метапакетов перекомпилированы в Prodigy ISA, а другие подсистемы и метапакеты будут поставлены в будущем. Компания намерена продолжать расширять портированные и протестированные приложения для FreeBSD в дополнение к Linux. Процессор Tachyum Prodigy может запускать приложения для высокопроизводительных вычислений, сверточный ИИ, объяснимый ИИ, общий ИИ, биологический ИИ и импульсные нейронные сети, а также обычные рабочие нагрузки центра обработки данных на единой однородной процессорной платформе с использованием существующих стандартных моделей программирования. Без Prodigy гипермасштабируемые центры обработки данных должны использовать комбинацию разрозненных аппаратных средств CPU, GPU и TPU для этих различных рабочих нагрузок, что приводит к неэффективности, затратам и сложности отдельных инфраструктур снабжения и обслуживания. Использование определенного оборудования, предназначенного для каждого типа рабочей нагрузки приводит к недостаточному использованию аппаратных ресурсов и усложняет программирование, поддержку и обслуживание. Способность Prodigy легко переключаться между этими различными рабочими нагрузками кардинально меняет конкурентную среду и экономику центров обработки данных.
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