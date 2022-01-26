Tachyum выбран для проекта по созданию Zettaflop с искусственным интеллектом

Сегодня компания Tachyum объявила о том, что Словацкая Республика выбрала ее для участия в последнем представлении важных проектов, представляющих общий европейский интерес (IPCEI), для разработки Prodigy 2 для HPC/AI. Prodigy 2 для HPC/AI позволит к 2024 году поддерживать вычисления сверхчеловеческого масштаба с помощью одного компьютера с искусственным интеллектом Zettaflop и более 10 компьютеров DP Exaflops менее чем за 1 млрд евро. В рамках этого отбора Tachyum может получить грант в размере 49 миллионов евро на ускорение второго поколения своего процессора Tachyum Prodigy для HPC/AI по 3-нанометровому техпроцессу.

Процессор Tachyum Prodigy может запускать приложения для высокопроизводительных вычислений, сверточный ИИ, объяснимый ИИ, общий ИИ, биологический ИИ и импульсные нейронные сети, а также обычные рабочие нагрузки центра обработки данных на единой однородной процессорной платформе с использованием существующих стандартных моделей программирования. Без Prodigy гипермасштабируемые центры обработки данных должны использовать комбинацию разрозненных аппаратных средств ЦП, ГП и ТПУ для этих различных рабочих нагрузок, что приводит к неэффективности, затратам и сложности отдельных инфраструктур снабжения и обслуживания. Использование определенного оборудования, предназначенного для каждого типа рабочей нагрузки (например, центр обработки данных, ИИ, высокопроизводительные вычисления), приводит к недостаточному использованию аппаратных ресурсов и усложняет программирование, поддержку и обслуживание. Способность Prodigy легко переключаться между этими различными рабочими нагрузками кардинально меняет конкурентную среду и экономику центров обработки данных.
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