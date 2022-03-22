Тактильный жилет Skinetic VR оснащен моторчиками со звуковой катушкой

Любителей виртуальной реальности может заинтересовать новый тактильный жилет виртуальной реальности, созданный командой разработчиков Actronika. На этой неделе Skillet был запущен через Kickstarter с целью собрать достаточно денег, чтобы перейти от концепции к производству. Actronika решила использовать моторчики со звуковой катушкой, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с электростимуляцией или эксцентриковыми роторными моторами, позволяя создавать тактильные ощущения высокой четкости, т.е. насыщенные и точные ощущения.

«Виртуальная реальность сильно изменилась за последние годы благодаря усовершенствованию гарнитур виртуальной реальности, которые могут перенести вас в фантастические новые миры. К сожалению, опыт все еще не может быть по-настоящему захватывающим, потому что, хотя он позволяет нам видеть и слышать, мы не можем прикасаться к виртуальному миру или взаимодействовать с ним. По мере того, как мы приближаемся к лучшему погружению, необходимо полностью изучить, что осязание может привнести в виртуальный опыт. Имея это в виду, компания Actronika разработала то, что отвечает этой растущей потребности: тактильный жилет Skillet. Жилет Skillet позволяет ощутить все происходящее в виртуальной реальности: живые и непосредственные, реалистичные ощущения. Извлеките максимум из мира виртуальной реальности, не только увидев и услышав его, но и почувствовав его».
Комментарии и отзывы Skinetic VR
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