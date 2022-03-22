Тактильный жилет Skinetic VR оснащен моторчиками со звуковой катушкой

«Виртуальная реальность сильно изменилась за последние годы благодаря усовершенствованию гарнитур виртуальной реальности, которые могут перенести вас в фантастические новые миры. К сожалению, опыт все еще не может быть по-настоящему захватывающим, потому что, хотя он позволяет нам видеть и слышать, мы не можем прикасаться к виртуальному миру или взаимодействовать с ним. По мере того, как мы приближаемся к лучшему погружению, необходимо полностью изучить, что осязание может привнести в виртуальный опыт. Имея это в виду, компания Actronika разработала то, что отвечает этой растущей потребности: тактильный жилет Skillet. Жилет Skillet позволяет ощутить все происходящее в виртуальной реальности: живые и непосредственные, реалистичные ощущения. Извлеките максимум из мира виртуальной реальности, не только увидев и услышав его, но и почувствовав его».