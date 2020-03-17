Тактовая частота чипа Apple A14 будет превышать 3 ГГц

2020-03-17, Автор - Ramil; Продукт - Apple A14; [95]
Разработка нового чипа компании Apple A14 идет полным ходом. Ожидается, что новый чип будет использоваться в Mac и мобильных устройствах.

По словам инженеров, предстоящий процессор A14 будет работать на частоте 3.1 ГГц, что выше на 400 МГц быстрее процессора A13. По тестам видно, что чип достигает одноядерной производительности в Geekbench 5 1658 баллов. Это на 25% больше производительности, по сравнению с А13. Производительность многоядерного теста составит 4612 баллов, что на 33% меньше, чем у A13. Это значительное увеличение производительности, которое поставит чип A14 на тот же уровень производительности, что и некоторые ноутбуки.

Apple может стать первой компанией, имеющий ARM процессор с тактовой частотой более 3 ГГц.

Комментарии и отзывы Apple A14
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