Тактовая частота чипа Apple A14 будет превышать 3 ГГц

Разработка нового чипа компании Apple A14 идет полным ходом. Ожидается, что новый чип будет использоваться в Mac и мобильных устройствах.

По словам инженеров, предстоящий процессор A14 будет работать на частоте 3.1 ГГц, что выше на 400 МГц быстрее процессора A13. По тестам видно, что чип достигает одноядерной производительности в Geekbench 5 1658 баллов. Это на 25% больше производительности, по сравнению с А13. Производительность многоядерного теста составит 4612 баллов, что на 33% меньше, чем у A13. Это значительное увеличение производительности, которое поставит чип A14 на тот же уровень производительности, что и некоторые ноутбуки.

Apple может стать первой компанией, имеющий ARM процессор с тактовой частотой более 3 ГГц.