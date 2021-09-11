Tales of Arise теперь доступна в Steam

BANDAI NAMCO Studios выпустила экшен-ролевую игру - Tales of Arise.

300 лет тирании. Таинственная маска. Потерянные воспоминания и боль. Возьмите Пылающий меч и возглавьте восстание с загадочной девушкой. Это история об освобождении в графике нового поколения. Комбинируйте различные приемы, усиленные атаки и усиленные удары, чтобы сразить противника. Будущее этих миров находится в руках главных героев — Алфена и Шион. В компании друзей они сумеют преодолеть трудности и повзрослеют на ваших глазах. Самые важные моменты приключений сопровождаются потрясающей анимацией от студии ufotable.

Tales of Arise доступна в игровом магазине Steam для платформы ПК и консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.