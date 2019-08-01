Таможенная очистка ввозимого автомобиля. Что делать?

2019-08-01, Автор - Айдар Ибрагимов; [52]

Большинство из нас расчетливые люди и знают цену деньгам, особенно начиная с 2014 года, когда доходы населения не только перестали расти, но и ежегодно сокращаются, особенно, в пересчете на деньги - доллары США. Как результат, многие могут видеть, что на автомобильном рынке США можно купить Chevrolet Camaro за какие-то скромные 25 000 долларов США, то есть в районе стоимости KIA Ceed в нашей стране. Но проблема возникает на этапе таможенного оформления. Таможенная очистка ввозимого автомобиля обойдется вам в сумму превышающую 25 000 долларов США. Итоговая цена автомобиля будет выше 50 тысяч долларов. Примерно таких же денег стоит этот автомобиль в отечественных автосалонах. Что делать?

Во-первых, вы можете использовать как белые, так и серые схемы растаможки. Наиболее интересной среди белых схем является ввоз транспортного средства в Казахстане с последующим его оформлением по правилам ЕврАзЭС. Таможенная очистка по этим правилам обойдется дешевле, чем у нас. Подробнее что и как можете узнать в компании TSL Брокер, которая занимается вопросами таможенного оформления много лет.

Во-вторых, вы можете зарегистрировать автомобиль в том же государстве ЕврАзЭС - Казахстане, Белоруссии, Армении и кататься по территории нашей страны. Единственное, у каждой страны свои требования к регистрации и их вам придется изучить. Также мало подходит данный вариант при необходимости продажи автомобиля на вторичном рынке - автомобили без отечественных ПТС практически не пользуются на нем спросом.

В-третьих, вы можете оформить временный ввоз транспортного средства. В данном случае вы сообщаете, что турист или иностранец, который будет кататься на автомобиле в течение года. После истечения года на автомобиле необходимо покинуть страну и затем можно вновь въехать.

В-четвертых, есть возможность не платить таможенные сборы, если вы получили гражданство и по программе переселения переезжаете в Россию. Тогда все автомобили членов семьи также переселяются с ними без дополнительных таможенных пошлин. Главное, все это сделать в течение года после въезда.

В-пятых, вы можете оформить автомобиль как наследство. Так как любое наследство из-за границы не облагается пошлинами - вы не заплатите дополнительных сборов. Единственное, надо найти того, кто бы мог оформить данное наследство.


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