Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD стоит слишком дорого

Официально анонсирован объектив Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD, который разработчик создал специально для камер Canon и Nikon. Фокусное расстояние объектива составляет 17-35 миллиметров, то есть продукт подходит и для съемки панорам и природы, так и для портретных фотографий. Неплохой универсальный вариант для путешествий, когда хочется снять окружающую архитектуру и иногда сфотографировать кого-то из спутников. Максимальная диафрагма составляет 2,8, то есть это не светосильный вариант, но снимать при дневном освещении вы вполне можете. Ориентировочная стоимость продукта составляет 600 долларов и есть ощущение, что это слишком дорого. Потенциальные конкуренты от самих Nikon и Canon стоят заметно дешевле, почти на 200 долларов, а в плане функций или качества картинки они явно не проигрывают.