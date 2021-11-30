Tata Motors выпустит 10 новых электромобилей к 2026 году в Индии

Индийская многонациональная автомобильная компания Tata Motors, имеет большие планы на индийский рынок электромобилей. Компания Nexon EV уже занимает основную долю рынка в секторе электромобилей, и теперь компания готова расширить свой портфель, запустив более 10 электромобилей в Индии.

Текущая линейка электромобилей Tata Motor включает в себя популярный компактный внедорожник Tata Nexon и хэтчбек Tata Tiago. Теперь ожидается, что к 2026 году компания выпустит несколько моделей электромобилей. Эти модели включают варианты электромобилей существующих бензиновых и дизельных автомобилей, таких как Tata Safari и Tata Harrier.

Tata Altroz ​​Ev был показан на прошлогодней выставке Auto Expo 2020. Предполагается, что Altroz ​​EV будет поставляться с той же электрической трансмиссией, что и существующий Nexon EV. Ожидается, что он обеспечит дальность действия 250–300 км без подзарядки. Кроме того, Altroz ​​сможет получить 80% заряда всего за 60 минут быстрой зарядки. Кроме того, Tata заключила соглашение с инвестиционной фирмой TPG Rise Climate о найме новой компании по поддержке электромобилей. Компания вложит колоссальные деньги за 15 процентов акций будущей компании по производству электромобилей. На данный момент новая компания по поддержке электромобилей называется EVCo, но вскоре она может получить новое публичное название.