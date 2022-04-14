Tata показал концептуальный кроссовер Curvv

Индийский гигант Tata показал концептуальный кроссовер Curvv, который поступит в серийное производство в течении нескольких лет.

Curvv будет основан на платформе Tata Generation 2, которая поддерживает как электрические силовые агрегаты, так и силовые агрегаты с ДВС. Технические характеристики пока не разглашаются, но Tata говорит, что полностью электрическая версия, как ожидается, будет иметь заявленный запас хода от 400 до 500 км. Ожидается, что эта новая платформа будет безопасной и получит 5-звездочный рейтинг безопасности Global NCAP, как и ее существующие аналоги. Концептуальный электромобиль включает цифровой дисплей, информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном, сенсорную панель климат-контроля и панорамную стеклянную крышу. Tata Curvv составит конкуренцию MG ZS EV и Hyundai Kona Electric.