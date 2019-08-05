Татуировки для спасения жизни

Отслеживать динамику именно этих веществ в организме человека ученые решили неспроста: во-первых, изменение их уровней гарантированно сказывается на здоровье, а во-вторых, пока наблюдать за их скачками проще всего. Единственный существенный недостаток разработки на данном этапе заключается в том, что изменения цвета перманентны. То есть, сейчас это средство на один раз, а вернуться к первоначальному окрасу может лишь сенсор pH. Биологи продолжают поиск ферментов, которые помогут воплотить в жизнь идею динамично меняющих цвет спасательных татуировок.Принцип действия изобретения довольно прост — в красители татуировки встроены датчики альбумина, глюкозы и pH. Например, изменение цвета рисунка с белого на светло-голубой говорит о высокой концентрации альбумина, а повышенный уровень сахара вызывает изменение пигмента от жёлтого к тёмно-зелёному. Своя цветовая индикация присутствует и при колебаниях показателя pH — увеличение его уровня меняет окрас рисунка от оранжевого к синему.Немецкие ученые из Технического университета Мюнхена под руководством инженера-химика Али Йетисена создали инновационные биосенсорные татуировки. Они могут менять свой цвет при малейших колебаниях уровня глюкозы, альбумина и pH в крови. Разработку протестировали на коже свиньи. Испытания показали, что такие наколки действительно способны в реальном времени отслеживать течение ряда хронических заболеваний, в том числе и сахарного диабета.