Team Liquid стала чемпионом PEL Kick‑off Cup

Team Liquid заняла первое место по итогам PUBG Europe League — Kick-off Cup и заработала $50 тыс. Она набрала 173 очка и сделала 99 убийств.

На втором месте расположилась Se7en eSports со 103 очками, а на третьем — FaZe Clan, набрав 89. В восьмерку лучших попали ещё два коллектива из СНГ — UNITY и Jokers. Они разместились на четвертом и седьмом месте соответственно. Чемпион первой фазы PEL ENCE eSports закончил турнир на 11 месте. Финны набрали 51 очко, сделав 41 убийство.

Kick-off Cup проходил с 30 апреля по 5 мая в Берлине. Призовой фонд чемпионата составил $125 тыс. За него сражались 16 команд из PUBG Europe League и 16 клубов из региональных отборочных.