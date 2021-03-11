Team Ninja выпустила новое обновление 1.27 для Nioh 2

Новое обновление 1.27 для Nioh 2 выпущено для игровой консоли PlayStation 5 и PlayStation 4. Патч устраняет ряд проблем на обеих консолях.

Для PS4 обновление исправляет ошибку, из-за которой нельзя было использовать "Righteous Jasper" ("Праведный Джаспер"). Также патч содержит ряд мелких исправлений для PS4.

Обновление для версия PS5 также исправляет ошибку, из-за которой нельзя было использовать "Righteous Jasper" ("Праведный Джаспер"). Исправляет ошибку связанную с режимом производительности 120 FPS. Теперь пользователи могут использовать перенесенный контент с PS4. Исправлена ​​ошибка, из-за которой задержка ввода была уменьшена при быстрой последовательной стрельбе из оружия дальнего боя, когда кнопка стрельбы была установлена ​​на L2 или R2 контроллера и другие мелкие исправления.

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