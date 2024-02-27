Tecno представила необычную игровую консоль Pocket Go

Сегодня в рамках выставки MWC 2024 компания Tecno официально представила устройство под названием Pocket Go — это передовая портативная игровая консоль, у которой нет собственного дисплея. Всё дело в том, что дисплей находится не в самом устройстве, а является частью AR-очков, которые имеют два дисплея Micro-OLED диагональю 0,71 дюйма каждый. Очки подключаются к портативному устройству через стандартный кабель USB Type-C — представители компании отмечают, что очки могут быть подключены к практически любому устройству. При этом основное аппаратное обеспечение портативной игровой консоли Pocket Go находится в самом контроллере, который выглядит довольно массивно. В этом же контроллере также есть стандартные кнопки, джойстики и триггеры, которые необходимы для управления устройством, а за производительность отвечает процессор AMD Ryzen 7 8840HS.

Этот чип имеет 8 ядер Zen 4, 16 потоков, базовую частоту до 5,1 ГГц и TDP, который можно настроить в диапазоне от 20 до 30 Вт, а также 16 МБ кэша L3. Данный процессор также получил встроенное графическое ядро AMD Radeon 780M на основе архитектуры RDNA 3, которое предлагает 12 вычислительных блоков с тактовой частотой 2700 МГц. Ещё у гаджета есть 16 ГБ памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопителя PCIe 4.0, так что в техническом плане это достаточно производительное решение, которое справляется с играми на достаточно высоком уровне. Правда, пока что стоимость новинки не сообщается — компания, вероятно, лишь думает над серийным производством.