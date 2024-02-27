Tecno представила необычную игровую консоль Pocket Go

Сегодня в рамках выставки MWC 2024 компания Tecno официально представила устройство под названием Pocket Go — это передовая портативная игровая консоль, у которой нет собственного дисплея. Всё дело в том, что дисплей находится не в самом устройстве, а является частью AR-очков, которые имеют два дисплея Micro-OLED диагональю 0,71 дюйма каждый. Очки подключаются к портативному устройству через стандартный кабель USB Type-C — представители компании отмечают, что очки могут быть подключены к практически любому устройству. При этом основное аппаратное обеспечение портативной игровой консоли Pocket Go находится в самом контроллере, который выглядит довольно массивно. В этом же контроллере также есть стандартные кнопки, джойстики и триггеры, которые необходимы для управления устройством, а за производительность отвечает процессор AMD Ryzen 7 8840HS.

Этот чип имеет 8 ядер Zen 4, 16 потоков, базовую частоту до 5,1 ГГц и TDP, который можно настроить в диапазоне от 20 до 30 Вт, а также 16 МБ кэша L3. Данный процессор также получил встроенное графическое ядро AMD Radeon 780M на основе архитектуры RDNA 3, которое предлагает 12 вычислительных блоков с тактовой частотой 2700 МГц. Ещё у гаджета есть 16 ГБ памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопителя PCIe 4.0, так что в техническом плане это достаточно производительное решение, которое справляется с играми на достаточно высоком уровне. Правда, пока что стоимость новинки не сообщается — компания, вероятно, лишь думает над серийным производством.
Microsoft Copilot официально вышел на Android…
Многие пользователи давно хотели попробовать искусственный интеллект в работе или просто прикоснуться к э…
Apple Vision Pro погубит продажи iPad…
В течение последних нескольких дней Apple Vision Pro буквально завоевала несколько рынков в мире, получая…
Apple уже работает над новой версией Vision Pro…
В начале текущего месяца компания Apple объявила о выпуске шлема дополненной реальности Vision Pro, и, ес…
Apple Vision Pro получит прошлогодний чип М2…
В ходе официального анонса шлема дополненной реальности Apple Vision Pro компания Apple заявила, что ново…
Gigabyte выпустила карту расширения с модулем Wi-Fi 7…
Компания Gigabyte сегодня официально представила миру сетевую карту расширения PCIe, которая поддерживает…
Apple Vision Pro второго поколения появится только в 2025 го…
Релиз шлема дополненной реальности Apple Vision Pro вызвал ряд положительных отзывов, включая комментарии…
Apple заявила о тысяче приложений для Vision Pro…
Сегодня компания Apple официально объявила, что на текущий момент существует уже более 1000 приложений, с…
MSI представила портативный ПК CLAW на базе Intel Core Ultra…
Вчера компания MSI официально представила свой первый портативный компьютер и первое в мире устройство, и…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor