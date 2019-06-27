Технические характеристики Westone B30

Благодаря амбушюрам, изготовленным по запатентованной технологии True-Fit, наушники можно использовать продолжительное время без дискомфорта. Кроме того, они обеспечивают пассивное шумоподавление до 25 дБ. В комплектацию каждой модели входит Bluetooth-кабель с поддержкой кодека aptX и коннекторами MMCX Audio, что позволяет использовать его с другими наушниками.Модели B30 и B50 полностью идентичны внешне и отличаются лишь номером на корпусе. Цифры в их названиях обозначают количество арматурных драйверов — три у B30 и пять у B50. В старшей модели самый большой драйвер отвечает за низкие частоты, обеспечивая глубокие басы, и по паре драйверов выделены на средние и высокие частоты. Американская компания Westone привезла в Россию пару арматурных наушников серии B. Одной из ключевых особенностей новинок стала возможность как проводного, так и беспроводного подключения: устройства поставляются в комплекте с двумя кабелями. Наушники также отличаются сменными панелями корпуса, широким динамическим диапазоном и усиленными басами.О стоимости новинки пока неизвестно.