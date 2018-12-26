Технологии и исчезновение профессий на примере современных систем безопасности

Ни для кого не является секретом, что современный мир достаточно стремительно меняется. Изменения обусловлены как развитием технологий, так и необходимостью сокращать издержки в связи с ростом стоимости денег, ведь Федеральная резервная система США больше не заливает рынки дешевыми долларами, а наоборот, повышает процентные ставки. Активное внедрение технологий и сокращение издержек приводит к высвобождению профессий - отказу от них. Давайте разберем несколько примеров исчезновения профессий в ближайшее время по мере того как будут внедрены современные системы безопасности.

Все существующие системы безопасности имеются в компании "К-Системы" k-systemy.ru, которая как продает, так и реализует на объекте необходимые задачи. Наиболее доступным для понимания обыденного человека является видеонаблюдение. В современном городе камеры установлены практически на каждом шагу, следовательно, вы не можете ступить шагу, не попав под поле зрение какой-либо из камер. Как следствие, автоугоны в городах раскрываются достаточно оперативно, как и любые преступления, связанные с принесением вреда здоровью человека. При этом на каждом углу нет ни полицейского, ни росгвардейца - все задачи наблюдения и анализа обстановки берет на себя система видеонаблюдения. Современная система видеонаблюдения может сама анализировать марку транспортного средства, его государственные номер и при совпадении с данными в базе может сама разрешить въезд, либо выезд. Как следствие, вахтер сидящий в будке у шлагбаума оказывается никому не нужен. Тем более, система анализа на основе видеокамер работает в режиме 24/7 и не допускает "человеческих факторов", которые всегда приводят к тем или иным дефектам обеспечения безопасности на объекте.

Видеокамеры сегодня активно используются в супермаркетах, на дорогах для анализа потока клиентов, транспортных средств. Тем самым, правильно созданное программное обеспечение может дать само рекомендации по регулированию графика работы, расстановке продуктов на полках и организации движения транспортных потоков. Все технологии вновь замыкаются на программистах, на которых может замкнуться будущая технологическая революция с миллионами безработных. Активность внедрения всех данных технологий напрямую зависит от их стоимости и от уровня заработных плат в регионе. Естественно, пенсионер готовый месяц сидеть за 10 тысяч рублей всегда будет выгоднее любой системы видеонаблюдения, но если пенсионеру придется платить 50 тысяч рублей - технологии начнут внедряться куда активнее.