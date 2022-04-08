Технологии прямого извлечения лития могут увеличить производство аккумуляторов для электромобилей

Rio Tinto, General Motors и даже Министерство энергетики США вкладывают значительные средства в новые технологии, которые могут революционизировать способ производства лития для аккумуляторов электромобилей. Теперь эти технологии должны доказать, что они работают в коммерческих масштабах. Эти технологии прямого извлечения лития (DLE) извлекают белый металл из раствора с помощью фильтров, мембран, керамических шариков или другого оборудования, которое обычно можно разместить на небольшом складе. Но они часто используют много воды и электричества, и ни один из них не работает в промышленных масштабах.

Глобальные автопроизводители, горнодобывающие компании и инвесторы вкладывают миллионы долларов в компании DLE, делая ставку на то, что они могут поставлять большую часть лития, необходимого для революции электромобилей. Департамент Гранхольма предоставил грант в размере 15 миллионов долларов для тестирования технологии DLE в Солтон-Си в Калифорнии, под которым находятся крупные геотермальные месторождения лития, и рассматривает возможность финансирования других проектов DLE.