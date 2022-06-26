Технология AMD FSR 2.0 добавлена ​​в Unreal Engine 4 и 5

Технология AMD FSR 2.0 добавлена ​​в Unreal Engine 4 и 5 в качестве плагина.

Внедрение технологии AMD FSR 2.0 в игры станет еще проще. Технология станет доступна в виде плагина в игровых движках Unreal Engine 4 и 5. Поэтому разработчикам, создающим игры на данных движках, будет очень легко добавлять FSR 2.0 в свои игры. Ранее DLSS 2.0 также была внедрена в Unreal Engine 4 и 5. Теперь создателям игр доступны обе конкурирующие технологии и мы уже знаем, что игра может поддерживать сразу две технологии. Стоит отметить, что FSR 2.0 реализована в четырех играх, еще 16 проектов получат поддержку в ближайшее время. При этом FSR 1.0 была развернута очень быстро, с FSR 2.0 ситуация повторится.
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