Технология Bosch mySPIN позволяет мотоциклистам пользоваться смартфонам, не отвлекаясь от дороги

Компания Bosch вплотную занимается разработкой различных систем защиты для мотоциклистов, чтобы они могли использовать телефон и за рулем, не создавая при этом аварийных ситуаций. Инженеры из Штутгарта создали технологию mySPIN, которая позволяет выводить информацию со смартфона на штатный экран бортовой системы мотоцикла. Для управления, контактами или календарем, водитель может использовать клавиши на руле. Также для удобства технология позволяет навигатору строить маршруты с использованием адресных записей из телефонных контактов.

Система подключается к CAN-шине мотоцикла и с помощью сетевого подключения может обмениваться данными с облачным сервером. Благодаря этому появилась возможность получать уведомления о доступности инфраструктуры на маршруте. К примеру, мотоциклист получит уведомление о низком уровне топлива в баке в сочетании с информацией о расположенных поблизости АЗС.