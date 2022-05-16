Технология Intel XeSS запускается в игре Dolmen

Intel объявила о своей технологии масштабирования XeSS в начале этого года и разработчики уже могут внедрять ее в свои проекты. Продюсер Massive Work Studio, заявил, что Dolmen станет первой игрой, поддерживающей три ведущие технологии апскейлинга — DLSS, FSR и XeSS.

Запуск Dolmen запланирован на 20 мая через Steam, а также на консолях PlayStation и Xbox. В тот же день разработчики выпустят патч, обеспечивающий поддержку Intel XeSS в игре. Помимо Dolmen, технологию XeSS будут поддерживать и другие игры, в том числе Hitman III, Shadow of the Tomb Raider и Death Stranding.

Intel XeSS, или Xe Super Sampling — это новая функция масштабирования графических карт Intel Arc Alchemist. Он работает, визуализируя игру с более низким разрешением, а затем масштабируя ее с помощью машинного обучения, чтобы повысить производительность при сохранении максимально возможного качества изображения.