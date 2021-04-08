Технология NVIDIA Reflex теперь в Overwatch

После успешных тестов NVIDIA Reflex в Overwatch, технология официально добавлена в игру. NVIDIA Reflex помогает сократить задержку до 50% для игроков ПК. В тестах GTX 1660 Super, при запуске игры в разрешении 1440p/144 Гц, общая задержка системы достигает 63 мс, включение Reflex снижает ее до 31 мс. В случае RTX 2060 Super задержка снижается с 47 мс до 24 мс, а для RTX 3080 включение NVIDIA Reflex снижает задержку с 26 мс до 16 мс.

Вскоре технология NVIDIA Reflex также будет добавлена в играх Rust и Ghostrunner. NVIDIA Reflex уже реализована в самых популярных шутерах и число игр с поддержкой данной технологией становиться все больше.
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