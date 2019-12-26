Технология Turbo Boost Max 3.0 - избранные ядра

Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 определяет самые быстрые ядра и помечает их как избранные ядра. Тем самым повышая производительность однопоточных приложений. Это позволит увеличить производительность на 15 % в приложениях использующих одно ядро.

Операционная система Microsoft Windows изначально поддерживает эту функцию и включена по умолчанию, поэтому нет необходимости активировать ее в BIOS. Для этого необходимо использовать Windows 10 x65 - RS5 или более поздней версии, чтобы воспользоваться функцией Turbo Boost Max Technology 3.0. Процессоры Intel Core серии X на чипсете Intel x299 поддерживают технологию Intel Turbo Boost Max 3.0.