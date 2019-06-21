Телефон Nobby 230 и его функции

Мобильный телефон может проигрывать не только музыкальные треки, но и видеозаписи. Для хранения медиа-контента можно установить microSD-карту объемом до 32 ГБ. Также новинка снабжена FM-тюнером и модулем Bluetooth. Nobby 230 поддерживает работу с двумя SIM-картами в сотовых сетях 2G.В целом, новинка имеет довольно стандартные технические характеристики. Она оснащена дисплеем, который обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей, а размер его диагонали составляет 2,4 дюйма. Камера имеет крайне скромное разрешение 0,3 МП.Данный аппарат интересен своим мощным аккумулятором. Емкость встроенной батареи составляет 2000 мАч. В обычных мобильных телефонах, как правило, устанавливаются источники питания, чья емкость не выходит за пределы 1000 мАч.О стоимости новинки пока неизвестно.