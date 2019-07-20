Телефон-раскладушка Xenium E219 с Android

Xenium E219 обладает весьма скромной камерой с датчиком изображения на 0,3 МП, FM-тюнером и mp3-плеером. Также в наличии имеется слот для карт-памяти формата microSD объемом до 32 ГБ, беспроводной модуль Bluetooth и довольно мощный аккумулятор на 1800 мАч. При этом телефон может работать с двумя SIM-картами.Гаджет оснащен двумя дисплеями. Внешний экран характеризуется разрешением 160 х 128 пикселей и размером диагонали 1,8 дюйма. Что касается внутреннего дисплея, то панель довольно крупная для этого класса устройств: диагональ имеет величину 2,8 дюйма при разрешении 320 х 240 пикселей.Самый простой аппарат бренда последнего времени. В отличие от телефонов Xenium E289, Xenium E517 и Xenium E518, работающих на программной платформе Android, новинка является обычным раскладным кнопочным гаджетом. Xenium E219 способен работать лишь в сотовых сетях 2-го поколения, а в основу его прошивки положена «закрытая» ОС.О стоимости новинки пока неизвестно.