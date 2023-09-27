Телеобъектив Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena оценен в $2496

Компания Nikon пополнила ассортимент телеобъективов моделью Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Nikon. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 16 линз в 14 группах, включая четыре элемента ED, один асферический и один элемент SR, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, кольцами фокусировки, диафрагмы без щелчка и настраиваемым кольцом, системой автофокусировки с шаговым двигателем STM, антибликовым покрытием Meso Amorphous Coat, покрытием ARNEO для уменьшения ореолов, двумя настраиваемыми кнопками Fn, резьбой для светофильтра 82 мм, защитой от пыли и влаги, а также массой 995 граммов. Цена объектива составляет внушительные 2496 долларов.

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