Темный режим на Windows 11

Windows 11 начнет развертывать свои масштабы для всех уже 5 октября. Он будет доступен в виде бесплатного обновления для всех подходящих пользователей. Новое операционное программное обеспечение от Microsoft - программное обеспечение 11, предназначенное для совместимости с любым устройством, которое имеет 64-разрядный процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти, TPM версии 2.0, UEFI, Direct X12 или графику WDDM 2.0. карта и 9-дюймовый дисплей высокого разрешения 720p.

На Windows 11 по умолчанию включен светлый режим, но так же вы можете переключиться в темный режим без каких либо трудностей. Вот что нужно сделать:

Откройте экран настроек Windows 11.

Выберите вкладку «Персонализация» на левой панели. Выберите «Цвета»

И выберете темный режим