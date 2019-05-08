Tencent закрыла PUBG Mobile в Китае

Разработчики PUBG Mobile заблокировали ее в Китае; поклонникам шутера предложили скачать другой продукт компании — Elite Force for Peace. В стране установлены ограничения на монетизацию игр, и Tencent не удалось добиться специальной лицензии для получения прибыли от мобильной PUBG.

При запуске PUBG Mobile ее владельцы получили оповещение, что на серверах проходят технические работы. После этого сообщение сменилось на анонс открытой беты нового шутера Tencent. Elite Force for Peace можно скачать как из клиента PUBG Mobile, так и в App Store и Google Play. Разрешение на монетизацию Elite Force for Peace компания получила в апреле. Этот шутер посвящен борьбе с терроризмом, поэтому считается менее жестоким, чем предыдущая игра компании. Игроков вне Китая изменения в PUBG Mobile не затронут. Шутер стал первым продуктом Tencent, который завоевал популярность за пределами страны. В 2018 году представители компании сообщили, что в неё сыграли более 250 млн зарубежных пользователей.