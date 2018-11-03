Tencent запускает собственную версию очков Snap Spectacles

Tencent, крупнейшая технологическая компания Китая, на этой неделе выпустила свою собственную пару солнцезащитных очков для видеозаписи, которые очень похожи на Snap's Spectacles.

Называются смарт-очки Weishi, ночная камера Tencent оснащена объективом в переднем углу, что позволяет пользователям снимать видео от первого лица. Китайский игровой и социальный гигант не допустил ошибку Snap's Spectacles, очки Weishi не выделяют камеру уродливым желтым кольцом. Вместо этого они имеют лаконичный черный дизайн. Цель нового гаджета Tencent заключается в его имени. Weishi, что означает «микро-видео» на китайском языке, также является названием приложения для передачи коротких видео, которое Tencent активно продвигает в последние месяцы, чтобы догнать доминирующих на рынке игроков TikTok и Kuaishou. Очки Weishi будут доступны 11 ноября.