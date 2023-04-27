Теперь Windows 11 поддерживает сообщения и уведомления с iOS

Phone Link работает, отправляя сообщения через Bluetooth. Затем операционная система iOS перехватывает эти сообщения и принуждает их отправляться через iMessage, подобно тому, как операционная система Apple обнаруживает, что вы отправляете сообщение пользователю iPhone и переключает его на внутренний мессенджер системы. Затем Phone Link перехватывает сообщения, которые вы получаете через уведомления по Bluetooth и показывает их в приложении на Windows 11. Более того, обновление Phone Link для iOS очень удобное ещё и потому, что поддерживает также звонки, отправку и получение сообщений, а также просмотр и отклонение уведомлений. Вы не можете запускать телефонные приложения на ПК, как это можно сделать с интеграцией Android, которая доступна уже много лет, но это и без того крутой апдейт.