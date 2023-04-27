Теперь Windows 11 поддерживает сообщения и уведомления с iOS

Microsoft выпустила обновление своего приложения Phone Link, которое теперь включает поддержку iOS — это на самом деле очень важный апдейт, потому что ранее поддержка ОС от Apple реализована не была. Приложение Phone Link теперь позволяет владельцам iPhone подключаться к ПК с Windows 11 и отправлять или получать сообщения через iMessage, звонить и принимать звонки, а также просматривать уведомления на ПК или ноутбуке. Microsoft начала предварительный тест этого обновления ранее в этом году, и теперь оно поступает в релиз на 39 языках в 85 странах. Microsoft говорит, что все пользователи Windows 11 получат доступ к поддержке iPhone в Phone Link к середине мая, так что если у вас функция пока что не появилась, то стоит просто немного подождать.

Phone Link работает, отправляя сообщения через Bluetooth. Затем операционная система iOS перехватывает эти сообщения и принуждает их отправляться через iMessage, подобно тому, как операционная система Apple обнаруживает, что вы отправляете сообщение пользователю iPhone и переключает его на внутренний мессенджер системы. Затем Phone Link перехватывает сообщения, которые вы получаете через уведомления по Bluetooth и показывает их в приложении на Windows 11. Более того, обновление Phone Link для iOS очень удобное ещё и потому, что поддерживает также звонки, отправку и получение сообщений, а также просмотр и отклонение уведомлений. Вы не можете запускать телефонные приложения на ПК, как это можно сделать с интеграцией Android, которая доступна уже много лет, но это и без того крутой апдейт.
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