Теперь кроссовки Adidas можно примерить в виртуальной реальности

Adidas выпускает все новые кроссовки Ultraboost 19.

Компания сотрудничает со Snapchat, и предлагает предварительный взглянуть на кроссовки через очки дополнительной реальности, чтобы точно увидеть, как кроссовки будут сидеть на ваших ногах. Это первый опыт Adidas в виртуальной реальности.

Для того чтобы увидеть обувь на ногах, нужно надеть очки и найти логотип Adidas. После чего вы сможете посмотреть краткую распаковку, прежде чем вам будет предоставлена ​​возможность узнать больше о кроссовках или примерить их. Официально кроссовки будут доступны с 15 декабря.