Теперь вы можете устанавливать приложения для Android TV прямо со своего телефона

Попытка перемещаться по вашему смарт-телевизору с помощью пульта дистанционного управления может расстраивать, особенно если вы пытаетесь загрузить и установить приложения. Хорошая новость заключается в том, что это изменится для тех, кто использует устройства Android TV или имеет телевизор с интегрированным в него Android TV. Об этом говорится в сообщении на Reddit, в котором пользователи обнаружили, что теперь они могут устанавливать приложения для Android TV прямо со своих Android-смартфонов. До этого пользователям, которые хотели установить приложения для Android TV, приходилось запускать Play Store со своих устройств Android TV, искать приложение.

С этим обновлением пользователи могут просто использовать свои телефоны, искать приложение и устанавливать его напрямую, если их устройства подключены в одной сети. Это очень полезная функция, предполагается, что многие пользователи Android TV будут ее использовать. Google уже сделал нечто подобное для своих часов Wear OS, где пользователи могли искать приложения Wear OS на своих телефонах и устанавливать их на свои умные часы. При этом следует отметить, что эта функция пока доступна не для всех пользователей. Судя по комментариям к публикации, а также из отчета разработчиков XDA, не все пользователи увидят эту опцию.
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