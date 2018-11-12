Теперь все обои OnePlus 6T в разрешении 4K

Красивые абстрактные обои, которые украшают каждый телефон OnePlus, стали одной из самых визуально легко распознаваемых черт бренда. Начиная с OnePlus 2, компания начала демонстрировать работы шведского дизайнера и иллюстратора Hampus Olsson на главном экране каждого нового телефона. С тех пор красочные и сюрреалистические фоны стали основным продуктом бренда. С каждым выпуском OnePlus Олссон также всегда делился своими творениями, чтобы все могли наслаждаться ими бесплатно.

OnePlus 6T не является исключением, и теперь вы можете получить все обои в разрешениях до 4K. На протяжении многих лет Олссон перешел от своего стиля мазки полностью в 3D. Каждый из новых фонов имеет живую версию, которая тонко анимирована и имеет хорошие эффекты, которые не слишком отвлекают.