TerraMaster представляет сетевое хранилище для бизнеса F5-221 Business NAS

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов для хранения данных для дома, бизнеса и предприятий, представляет F5-221 Business NAS, систему хранения с 5 отсеками, предназначенную для удовлетворения потребностей растущего малого и среднего бизнеса. Он идеально подходит для многих коммерческих приложений хранения, включая почтовый сервер, сервер веб-сайта, FTP-сервер, сервер архивного хранения, базу данных MySQL, CRM, сервер виртуальных машин и многое другое.

TerraMaster F5-221 оснащен мощным двухъядерным процессором Intel с тактовой частотой 2,00 ГГц (2,50 ГГц) с расширяемой памятью, поддерживающей до 6 ГБ. Разработанный для профессионального использования, F5-221 обладает превосходной безопасностью с поддержкой аппаратного шифрования AES. Он также поддерживает транскодирование видео 4K HD, что делает его идеальным хранилищем мультимедиа.

Мощный и эффективный двухъядерный процессор Intel TerraMaster F5-221 обеспечивает высокую скорость до 200 МБ/с при чтении и до 190 МБ/с при записи с включенной функцией Link Aggregation. Облачное хранилище обеспечивает возможности удаленного доступа, что упрощает совместную работу. Права доступа могут быть адаптированы для менеджеров и сотрудников. Он поддерживает двустороннюю синхронизацию с облачным диском, гарантируя, что весь прогресс сохраняется в двух местах расположения файлов - TNAS и компьютер.