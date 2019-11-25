Tesla Cybertruck очень хорошо продается

Некоторое время назад Илон Маск официально представил новый внедорожник Tesla Cybertruck, который довольно странно себя показал на момент презентации. Однако это не помешало производителю продать просто какое-то невероятное количество предварительных заказов буквально в первые сутки после официальной презентации, ведь буквально за пару часов количество купленных заранее автомобилей достигло ста тысяч, а спустя сути — двести тысяч. То есть автомобиль вроде как не очень стильный и выглядит крайне просто, но если вы решили купить себе необычный внедорожник, то самое время посмотреть в сторону этого продукта. У него есть все необходимое, чтобы покорить рынок и уже сейчас мы наблюдаем это. Видимо, Маск все же действительно гений.