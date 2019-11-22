Tesla Cybertruck официально представлена

Многие знаю компанию Tesla по ее интересным электрическим автомобилям, которые стоят дорого, но при этом позволяют ездить на большие расстояния. Теперь же в компании решили пойти дальше и представили бронированный грузовик Tesla Cybertruck, который создавался специально для тех, кто хочет путешествовать с комфортом и не думать о том, что ему что-то помешает. Производитель заявил о том, что новинка получила бронированные пластины и стекло, которое выдерживает прямое попадание пули, но прямо во время презентации в данный автомобиль кинули металлический шарик и оно разбилось. Так что, видимо, все же отправляться в горячие точки на Tesla Cybertruck не стоит, а вот поездить в горах и посмотреть на природу можно, такое авто выдержит.