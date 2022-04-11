Tesla Cybertruck поступит в продажу в следующем году

Tesla Cybertruck поступит в продажу в следующем году, об этом объявил Илон Маск на мероприятии по случаю открытия завода компании Giga Texas. Во время презентации Илон Маск продемонстрировал серийный автомобиль Cybertruck, который по-прежнему выглядит как предыдущие версии, за исключением того, что на его дверях больше нет ручек. Он также принес извинения за задержку с выпуском Cybertruck, так как первоначальная дата выпуска Tesla была 2021 год, но запуск автомобиля был отложен до 2022 года, а теперь и до 2023 года. Автопроизводитель будет производить Cybertruck на своем заводе в Техасе.

В дополнение к Cybertruck компания также планирует выпустить в следующем году электромобиль Tesla Semi EV, а также другие продукты, которые она еще не анонсировала.