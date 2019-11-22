Tesla Cybertruck с бронированным кузовом

В Лос-Анджелесе Илон Маск анонсировал свой новый электромобиль Tesla Cybertruck.

Пикап получил бронированный кузов из нержавеющей стали.

Tesla Cybertruck вышла в трех версиях. Все три модели получили пневмоподвеску, автопилот и функцию автоматической парковки.

Внутри автомобиля установлено шесть сидений.

Базовая версия Tesla Cybertruck (400 км, 6.5 сек. до 100 км/ч) — 40 000 долларов

Средняя версия Tesla Cybertruck (480 км, 4.5 сек. до 100 км/ч) — 50 000 долларов

Топовая версия Tesla Cybertruck (800 км, 2.9 сек. до 100 км/ч) — 70 000 долларов