Tesla Cybertruck сняли с производства…

С другой стороны, специалисты из данной области отмечают, что задержка в поставках — превентивная мера, которую автопроизводители применяют для устранения возможных дефектов до передачи машин клиентам. Это стандартная практика и так делают многие производители на самом деле, так что в этом нет ничего удивительного. Electrek также опубликовал скриншот переписки клиента с представителем Tesla, в которой упоминается проблема с декоративной накладкой на крыше над дверьми. На устранение неисправности может потребоваться несколько недель, в зависимости от серьёзности проблемы. Предположительно, этот дефект связан с жалобами, поданными в федеральные органы в начале года. В них отмечалось, что отделка над окнами Cybertruck, похоже, крепится с помощью клея, и может отрываться на скорости.