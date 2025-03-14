Tesla Cybertruck сняли с производства

Любимый на территории США низкополигональный электрический пикап столкнулся с новой проблемой, не связанной с граффити или грубыми комментариями об Илоне Маске. По данным издания Electrek, компания Tesla приостановила поставки Cybertruck из-за сообщений о том, что отделка кузова может отклеиваться и отрываться во время движения. Владельцы, ожидающие свои автомобили, пишут на форуме Cybertruck Owners, что Tesla уведомляет их о контейнмент-холде (временная приостановка выполнения своих обязательств перед клиентами) на поставки готовых автомобилей на неопределённый срок. Однако официально не уточняется, что это связано с проблемами отделки.

С другой стороны, специалисты из данной области отмечают, что задержка в поставках — превентивная мера, которую автопроизводители применяют для устранения возможных дефектов до передачи машин клиентам. Это стандартная практика и так делают многие производители на самом деле, так что в этом нет ничего удивительного. Electrek также опубликовал скриншот переписки клиента с представителем Tesla, в которой упоминается проблема с декоративной накладкой на крыше над дверьми. На устранение неисправности может потребоваться несколько недель, в зависимости от серьёзности проблемы. Предположительно, этот дефект связан с жалобами, поданными в федеральные органы в начале года. В них отмечалось, что отделка над окнами Cybertruck, похоже, крепится с помощью клея, и может отрываться на скорости.