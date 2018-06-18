Tesla Model 3 готовится к запуску

В сети появилась информация о том, что объемы производства Tesla Model 3 выросли до 5 тысяч штук в сутки. Это достаточно приличный показатель, учитывая технологически сложный процесс создания электромобиля. Да и помимо самого двигателя, батареи и электроники имеется массу второстепенных сервисов, которые нужно установить и сразу же протестировать. Например, есть сложная система слежения, которая позволяет вам получать доступ к автомобилю удалённо — эта система требует от производителя предельной точности и безопасности. Сейчас объемы производства достаточно приличные, чтобы спокойно конкурировать с потенциальными конкурентами. Осталось только разобраться в стоимости новинки и подождать, когда авто отправят в продажу. Это один из самых интересных автомобилей на сегодняшний день.