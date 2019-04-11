Tesla Model 3 покорила рынок

Некоторое время назад пользователи считали, что электрокары не будут пользоваться спросом в течение следующих десяти лет. Сейчас же появилась очень интересная статистика, которая говорит о совершенно ином развитии событий. Например, в Швейцарии автомобиль Tesla Model 3 стал самым продаваемым авто в году. То есть, не только среди электрокаров, а в целом среди всех легковых автомобилей в стране. Это очень крутой показатель, ведь рынок авто Швейцарии достаточно большой и если на нем авто Tesla Model 3 смогли добиться успеха, то и в мире проблем тоже не возникнет. Все дело в том, что на таком автомобиле вам нужно гораздо меньше средств на заправку, да и нет загрязнения окружающей среды. Видимо, электрокары покоряют мир очень быстро.