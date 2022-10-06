Tesla Optimus Robot выпустят до 2030 года

Совсем недавно Илон Маск провел презентацию своих новинок, в ходе которой был представлен гуманоидный робот под названием Tesla Optimus Robot. Да, это полноценный робот, прямо как в фильмах про научную фантастику, только немного изменённый под современные реалии. Стоит сказать, что сейчас мало кто верит в то, что производитель на самом деле сможет представить рынку такого робота в ближайшее время, хотя сам Илон Маск делает заявления о запуске новинки до 2030 года. И хотя в это верится с огромным трудом, давайте представим, что это возможно. В этом случае рынок, который заинтересован в таких роботах, лишь в первый год будет составлять примерно 40 миллиардов долларов чистой прибыли — именно это Маск рассказал на презентации.

Безусловно, роботы, которые могут разносить кофе, выполнять задачи по производству, подметать полы и всё в таком духе вполне будут пользоваться спросом на рынке. Это возможность существенно сэкономить на рабочей силе на тех же заводах, при этом роботу не нужно отдыхать — его можно отправить работать 24 часа в день 7 дней в неделю 365 дней в году. Но, к сожалению, пока что надеяться на то, что завтра вам будут приносить кофе роботы, не стоит — такого рода устройства мало разработать, нужно ещё получить массу разрешений на их эксплуатацию. А так как законов о роботах у нас пока что не существует, вероятно, придётся немного подождать, пока такие законы напишут. Будем ждать с огромным нетерпением — роботы это очень круто и интересно.