Tesla Optimus Robot выпустят до 2030 года

Безусловно, роботы, которые могут разносить кофе, выполнять задачи по производству, подметать полы и всё в таком духе вполне будут пользоваться спросом на рынке. Это возможность существенно сэкономить на рабочей силе на тех же заводах, при этом роботу не нужно отдыхать — его можно отправить работать 24 часа в день 7 дней в неделю 365 дней в году. Но, к сожалению, пока что надеяться на то, что завтра вам будут приносить кофе роботы, не стоит — такого рода устройства мало разработать, нужно ещё получить массу разрешений на их эксплуатацию. А так как законов о роботах у нас пока что не существует, вероятно, придётся немного подождать, пока такие законы напишут. Будем ждать с огромным нетерпением — роботы это очень круто и интересно.