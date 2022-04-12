Tesla Roadster возобновляет примем предварительных заказов

Tesla Roadster был представлен в 2017 году по цене 200 000 долларов, а Founder's Edition стоил на 50 000 долларов больше. Электрокар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,9 секунды. Tesla начнет производство электрического родстера в следующем году. Илон Маск подтвердил эту информацию во время мероприятия Cyber ​​Rodeo, посвященного торжественному открытию нового завода Giga Texas.

Для предварительного заказа необходимо внести депозит в размере 50 000 долларов. Однако 5000 долларов необходимо заплатить немедленно, а оставшиеся 45 000 долларов нужно отправить банковским переводом в течение десяти дней с момента заказа электромобиля. В Европе для бронирования требуется депозит в размере 4 000 евро, а остаток платежа в размере 39 000 евро выплачивается в течение 10 дней.