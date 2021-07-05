Tesla S Plaid загорелась с водителем внутри

В прошлом месяце генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о первых поставках новейшей модели электрокара Tesla S Plaid по цене 130 000 долларов. Model S Plaid — это высококлассная сверхбыстрая версия оригинального электрического седана Tesla Model S, получившая восторженные отзывы на рынке ещё до того, как автомобиль поступил в продажу. Однако сейчас ситуация изменилась — автомобили, проданные фанатам, отзываются, так как в Пенсильвании (штат США) произошел пожар, связанный с Model S Plaid. В СМИ сообщается, что автомобиль спонтанно загорелся на шоссе в Пенсильвании, но пожарные успешно потушили пожар, который вызвал в сети, мягко скажем, недоумение. Всё же автомобиль достаточно дорогой, он только сошел с завода и уже загорелся.

Сообщений о пострадавших в результате пожара, к счастью, не поступало, поскольку водителю, который находился в автомобиле один, удалось избежать соприкосновения с пламенем — он быстро выбежал из авто и вызвал службу спасения. Теперь компания приостановила производство данных автомобилей и заявила о том, что сейчас идёт детальное расследование происшествия, по итогам которого будет вынесен окончательный вердикт. Естественно, владельцу выплатят полную компенсацию за сам автомобиль и за моральный ущерб, в этом сомнений нет — адвокат владельца автомобиля уже заявил, что будет заключено мировое соглашение. Но, конечно, ситуация довольно грустная — электрокары только-только набирают аудиторию и тут пожар.